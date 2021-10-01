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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine çıktı

Avro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4'le son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 01.10.2021
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde 13 yılın zirvesine çıktı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,4 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,1 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,7 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 3, Hollanda'da yüzde 2,9 ve Belçika'da yüzde 3,8, Litvanya'da yüzde 6,3 ve Estonya'da yüzde 6,4 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde, ağustos ayında da yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu hafta, enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselmesini beklediklerini açıklamıştı.

Avro Bölgesi'ndeki toplam enflasyonun yarısının enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirten Lagarde, bazı sektörlerde arz ve talep arasındaki dengesizliklerin fiyatları yukarı ittiğini belirtmişti.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa’da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.

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