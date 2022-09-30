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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı.

Ata Ufuk Şeker, Bahattin Gönültaş   | 30.09.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde rekor kırdı

BRÜKSEL

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi.

Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 11,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 17,1, Letonya'da yüzde 22,4, Litvanya'da yüzde 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Avro Bölgesi'nde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının yüzde 9,7 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Almanya'da işsiz sayısı eylülde artmaya devam etti

Almanya'da işsiz sayısı, Ukrayna’dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına katılımının devam etmesi nedeniyle eylülde 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, eylülde geçen aya kıyasla 14 bin artarak 2 milyon 510 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da eylülde yüzde 5,5 olarak sabit kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, konuya ilişkin değerlendirmesinde, işsizlik ve personel azlığının sonbahardaki toparlanmanın başlangıcında düştüğünü belirterek, “Artan fiyatlara ve enerji kıtlığına ilişkin endişelere rağmen iş gücü piyasası genel olarak istikrarlı kalıyor.” ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre ise ülkede Ağustos 2022’de çalışan sayısı 6 bin azalarak 45,4 milyona indi.

Açıklamada, mevsimsellikten arındırılmış olarak istihdam edilen kişi sayısının bir buçuk yılda ilk kez artmadığına vurgu yapıldı.

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