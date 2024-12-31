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Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzaladı.

Mücahit Enes Sevinç  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, ''ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.


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