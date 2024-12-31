ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzaladı.
İstanbul
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, ''ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında petrol ve doğal gaz boru hatları güvenliğine yönelik 105 milyon 500 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2028 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.