Euro
6.26
Dolar
5.73
BIST 100
103,629.00
Altın
1,484.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye İhracatçılar Meclisi Akdeniz Meclis Toplantısı - Mersin Cemal Kaşıkçı katledilişinin 1. yılında anılıyor CHP TBMM Grup Toplantısı
logo
Türkiye

ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktora eğitimini sürdürdüğü akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesince 73 ders açıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 02.10.2019
ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

Ankara

ASELSAN Akademi Programı, 2019-2020 güz dönemi derslerine başladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, program 3'üncü yılına girerken ASELSAN mühendisleri, bu programla çalıştıkları projelerde derinleşiyor, akademik kariyerlerine de devam ediyor.

381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktora eğitimini sürdürdüğü akademide, elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından 73 ders açıldı.

Öğrenci, açılan ders ve öğretim üyesi sayısını her dönem artıran ASELSAN Akademi Programı, çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkı sağlıyor. Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projelerle ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı tanınıyor.

Akademi, YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017'de imzalanan iş birliği protokolüyle, Türkiye'de üniversite-sanayi dayanışmasına yeni bir boyut kazandırmak için hayata geçirilmişti.

Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde, çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. nesil üniversite modelini hayata geçirecek program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK onayıyla uygulamaya alındı.

- Radar sistemleri ve yapay zeka dersleri işleniyor

Akademi lisansüstü eğitim programı, Gazi, Gebze Teknik, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleriyle bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve malzeme olmak üzere 4 mühendislik anabilim dalıyla yürütülüyor.

ASELSAN Akademi, YÖK'ün öncülüğünde sağlanan ortamda, ülkenin kritik teknolojilerde gelişimini temin edip, rekabet gücünü artırarak milli ve ileri teknolojilerin kazanılmasını sağlıyor.

Akademide radar sistemleri, yapay zeka, bulut bilişim, elektron mikroskopu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler işleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir
Maduro oyunu rakip sahaya taşıyor
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi

Benzer haberler

ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

ASELSAN Akademi'de güz dönemi dersleri başladı

ASELSAN'da istihdam seferberliği

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN denizde ilke imza atıyor

ASELSAN denizde ilke imza atıyor
TSK'nin haberleşme altyapısına takviye

TSK'nin haberleşme altyapısına takviye
ASELSAN Serçe'nin gücünü katladı

ASELSAN Serçe'nin gücünü katladı