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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AP, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk krediyi onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar avro kredi sağlamasına onay verdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.11.2022
AP, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk krediyi onayladı

Brüksel

Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulunda yapılan oylama 38'e karşı 507 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

AB'nin aylık 1,5 milyar avroluk taksitler halinde vermeyi planladığı mali paketin, Ukrayna'nın 2023'te ihtiyaç duyduğu aylık 3-4 milyar avroluk fonun yarıya yakınını karşılaması hedefleniyor.

Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane ve okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil alt yapıların yeniden inşası amaçlanıyor.

Ukrayna'ya AB kredisinin verilmeye başlaması için 6 Aralık'ta üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından da oy birliğiyle onaylanması gerekiyor. Kredinin 2023 yılı başından itibaren kullandırılması bekleniyor.

AP'den verilen bilgiye göre, AB ve üye ülkeler 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 19,7 milyar avro yardımda bulundu.

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