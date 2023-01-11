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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Donetsk'te Podgorodnoye yerleşim birimini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Podgorodnoye yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

Ali Cura   | 11.01.2023
Rusya: Donetsk'te Podgorodnoye yerleşim birimini kontrol altına aldık

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Operasyonların devam ettiğini belirten Konaşenkov, Donetsk yönündeki Rus askeri birliklerinin operasyonlar sırasında Donetsk bölgesinde bulunan Podgorodnoye yerleşim birimini kontrolü altında aldığını kaydetti.

Konaşenkov, Soledar şehrindeki durumla ilgili de "Rusya hava indirme birlikleri, Soledar'ı şehrin kuzey ve güney kesimlerinden bloke etti. Rus Hava Kuvvetleri, düşmanın destek noktalarına saldırıyor. Saldırı timleri şehirde çatışıyor." ifadesini kullandı.

Rus muharebe taktik, hava, füze ve topçu birliklerinin Artyömovsk (Bahmut) şehrindeki saldırılarında Ukrayna ordusunun 57. Motorlu Piyade Tugayına ait gözlem ve komuta noktalarının vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 371 uçak, 200 helikopter, 2 bin 868 insansız hava aracı, 400 hava savunma füze sistemi, 7 bin 473 tank ve zırhlı araç, 976 çok namlulu roketatar, 3 bin 809 obüs ve havan topu, 8 bin 6 özel askeri araç yok ettik." diye konuştu.

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