Amsterdam'da Türkiye-Hollanda iş dünyası ve finans sektörü buluştu
Türkiye-Hollanda iş dünyası ve finans sektörü buluşmasında bankacılık ve finans sektöründe hızla artan dijitalleşme ve fintek sektörünün gelişimi ele alındı.
Amsterdam
Aralarında Türkiye'den çok sayıda firma ve finans kuruluşunun da yer aldığı farklı sektörlerden 100 kuruluş temsilcisi, Amsterdam'da bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği ve Lahey Hazine ve Maliye Müşavirliği tarafından, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEIK) işbirliği ve BankPozitif katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Hollanda'daki Money 20/20 Europe Fintek Fuarı'na Türkiye'den katılan yaklaşık 40 Türk banka ve finansal teknoloji (fintek) firması yer aldı.
Amsterdam InterContinental Hotel'de düzenlenen etkinliğe, Türk fintek firmalarının üst yöneticilerinin yanı sıra Hollanda'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve Türk bankalarının yöneticileri de katıldı.
"Önceliğimiz, Hollanda-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi"
Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, toplantıda yaptığı konuşmada, Hollanda'daki Türk toplumunun Hollanda ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayarak, "Hollanda-Türk toplumunun en az 25 bin üyesi kendi işine sahip olup, istihdam imkanları da dahil olmak üzere Hollanda ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır." dedi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 12,2 milyar dolara ulaştığını belirten Ünal, "Önceliğimiz, Hollanda-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesidir. Türkiye'de faaliyet gösteren Hollandalı şirket sayısı 3 bin 49 olurken, 200 civarında firmamız Hollanda’da faaliyet göstermektedir." diye konuştu.
Finans sektörü ticari ilişkilerimizde köprü vazifesi görüyor
Ünal, finans sektörünün yatırım ve ticari ilişkilerde önemli bir köprü vazifesi gördüğünü, merkezi Hollanda'da bulunan 5 Türk sermayeli banka ve ayrıca İş Bankası Almanya'nın Amsterdam şubesiyle birlikte, Türk bankacılık sektörünün Hollanda bankacılık sisteminde önemli bir varlığının bulunduğunu kaydetti.
Hollanda'nın 850'den fazla fintek şirketiyle AB'nin en büyük ikinci fintek endüstrisi konumunda olduğunu vurgulayan Ünal, Hollanda'nın dijital altyapısı, iyi eğitimli ve çok dilli yetenek havuzuyla fintekler için cazip bir adres olarak görüldüğünü ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hollandalı fintekler, mevcut veya yeni pazarlara erişimin yanı sıra, yeni yatırımlara erişimi de başlıca gelişim fırsatları olarak görmekte ve sınır ötesi işbirliklerine önem vermektedir. Bu bağlamda, Türk ve Hollandalı fintekler arasında ve Hollanda üzerinden diğer ülkelerin fintekleriyle önemli ortaklıklar kurulabileceğine inanıyoruz."
Ünal, "Avrupa’nın en önemli fintek fuarlarından Money20/20 vesilesiyle Türkiye’den gelen finans kurumlarımızın temsilcilerini Hollanda Türk toplumundan iş insanları ve bankacılarıyla bir araya getirerek olası işbirliklerine zemin hazırlamak ve yeni sinerjiler oluşturmak amacıyla biraraya geldik. Bu faydalı organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Dr. Erkan Kork'a ve Murat Efe'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Türk fintek firmalarının yükselişi
Amsterdam’daki fuara katılan Türk firmaların standlarını ziyaret ettiğini anlatan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türk fintek firmalarının Money20/20 gibi büyük organizasyonda bu derece yoğun katılım sağlamasını gururla takip ettiğini ifade ederek, “Ofis olarak İstanbul Finans Merkezi projemizde Türkiye’yi fintek üssü yapma amacındayız. Bu doğrultuda finteklerimizi gerek regülasyon gerekse operasyonel konularda destekliyoruz.” dedi.
TÖDEB Başkanı Ufuk Bilgetekin ise konuşmasında Hollandalı Türk iş insanlarının ve KOBİ’lerin bankacılık ve ödeme hizmetleriyle alakalı sorunlarına Türk fintek sektöründe çözüm bulunabileceğini, Türk fintek sektörünün çok hızlı büyüdüğünü ve çatıları altındaki 82 fintek şirketinin 20 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını vurguladı.
Bilgetekin, fintek alanındaki Türk firmalarının giderek yükselen varlığını küresel ve bölgesel işbirlikleriyle birlikte dünya çapında rekabete girişebilen bir yapıya ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.
Türk finteklerinin Avrupa'ya getirebileceği yenilikçi iş modelleri
Toplantıda Türk finteklerinin getirebileceği yenilikçi iş modelleri üzerinde durulurken, Hollanda'daki Türk iş insanlarının ve Hollanda'da yatırım yapmak isteyen firmaların bankacılık hizmetlerinde karşılaştıkları hususlar ele alındı.
Toplantıda, mikro, küçük ve orta ölçekli şirketlerden büyük firmalara kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Hollandalı Türk iş insanlarının deneyimleri dinlenildi ve küresel pazarlara açılmak isteyen ve son dönemlerde hızlı bir büyüme kaydeden Türk firmaların Hollanda'da fintek sektöründeki ihtiyaçları öğrenmesi ve yeni işbirlikleri oluşturması imkanı sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.