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Dünya

Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteriler devam ediyor

Amsterdam'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları karşıtı gösteri iptal edilmesine rağmen kalabalık bir grup Dam meydanında toplanarak yürüyüş yaptı.

Selman Aksünger   | 20.11.2021
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Selman Aksünger/AA

Netherlands Antilles

Farklı grupların Amsterdam'da organize etmek istediği protesto dün Rotterdam kentine çıkan olaylar sebebiyle iptal edilmesine rağmen Dam meydanında toplanan yaklaşık bin kişilik gruba polis, yürüyüş boyunca eşlik etti.

"Faşizme hayır", "QR diktatörlüğü hayır" sloganları atan göstericiler, "Benim hayatım benim kararım", "Biz denek değiliz", "Çocuklar bizim geleceğimiz, deney domuzları değil" yazılı dövizler taşıdı.

Çok sayıda polisin görev aldığı ve geniş güvenlik önlemleri alınan gösteri, olaysız sona erdi.

- Rotterdam'da göstericiler polisle çatıştı: 51 gözaltı

Hollanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

Olaylarda en az bir polis arabası ateşe verilirken, diğer polis araçlarında da ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracının devreye girdiği gösteride polisin açtığı uyarı ateşi neticesinde en az 2 kişinin yaralandığı ve 51 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltına alınanların yarısının 18 yaşından küçük olduğu belirtilen açıklamada, gözaltıların artacağına dikkat çekildi.

Vaka sayılarındaki yükseliş durdurulamıyor

Hollanda'da Ekim ayında bu yana yükselişe geçen Kovid-19 pozitif vaka sayılarında rakamlar son dört günde 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 21 bin 873 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Geçici hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini, 12 Kasım'da ise kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı.

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