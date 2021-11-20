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Dünya

Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan 10 binden fazla kişi, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 20.11.2021
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Ülke genelinden gelerek başkentteki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan protestocular, salı gününden bu yana uygulanan kamu kurumlarına Kovid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle giriş yapılması kararına tepki gösterdi.

Hükümetin aşılama kampanyasına da karşı çıkan eylemciler, "Özgürlük için Kovid-19 aşı kartına karşıyız", "Özgürlüğü aşıyla satın alamazsınız" ve "Demokrasi" yazılı dövizler açtı.

Kovid-19 vakalarının yükseldiği Hırvatistan'da vaka sayısı 560 bin 504, can kaybı da 10 bin 178'e yükseldi.

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