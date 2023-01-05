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Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada

Hollanda’da 2022'de erkek bebeklere verilen isimler listesinde "Muhammed", ikinci sırada yer aldı.

Abdullah Aşıran   | 05.01.2023
Hollanda’da 2022'de en çok tercih edilen erkek bebek isimlerinde "Muhammed" ikinci sırada

Rotterdam

Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkede geçen yıl yenidoğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 871 ile "Noah", kızlarda da 677 ile "Emma" oldu.

Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 671 ile "Muhammed", erkek bebeklere en çok verilen isimlerin arasında ikinci sırayı aldı.

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