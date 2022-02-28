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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı

Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 28.02.2022
Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı

Washington

FedEx'ten yapılan yazılı açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Ukrayna'daki faaliyetlerimizi askıya alıyoruz." ifadesi kullanıldı.

UPS'den yapılan yazılı açıklamada da, "Rusya'daki adreslere sevkiyatımızı geçici bir süre askıya alıyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya ekonomik baskı uygularken, özel sektör alanında da Rusya'ya tepki adımları geliyor.

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