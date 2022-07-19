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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa ve BAE'den, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için çabaların yoğunlaştırılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için diplomatik çalışmaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Abduljabbar Aburas, Gülşen Topçu   | 19.07.2022
Fransa ve BAE'den, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için çabaların yoğunlaştırılması çağrısı

İstanbul

BAE haber ajansı WAM'a göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Fransa'yı ziyaret eden Al Nahyan ile Macron'un görüşmesi sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, iki lider görüşmede, Ukrayna'daki savaştan ve bunun küresel piyasalar üzerindeki etkilerinden duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Macron ile Al Nahyan, savaşın sona ermesi için diplomatik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

İki ülke arasında enerji alanında kapsamlı bir stratejik ortaklık kurulması konusunda da anlaşan liderler, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ile Total Energy arasında Fransa'ya akaryakıt tedariki için yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Macron ile Al Nahyan, İran ile nükleer müzakerelerin bölgesel güvenliği teminat altına alacak bir anlaşmayla sonuçlanması temennisinde bulundu.

İki lider ayrıca, Fransa ile BAE arasında iş birliğini artırmak için iklim eylemi konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ve yeni ufuklar açılması amacıyla Fransız-BAE İş Adamları Konseyi'nin kurulmasına karar verildi.


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