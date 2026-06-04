"AI Tomorrow Summit 2026" etkinliği oturumlarla devam etti

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliği kapsamında "Yapay Zeka ve Blokzincir ile Geleceği Şekillendirmek" oturumu yapıldı.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, buradaki konuşmasında, yapay zeka ve blokzincirin birbirlerini tamamlayan iki teknoloji olduğunu söyledi.

Yapay zekanın son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret eden Dönmez, "Yaratıcı yapay zeka kavramı günlük hayatımıza kadar girdi, sadece iş yapış şekillerimizi değiştirmedi, kendi bireysel hayatlarımıza da etki ediyor. Her şey için bir kaynak haline geldi ama finansal sisteme entegrasyonu sınırlı. Bu biraz geleneksel finans ya da geleneksel bankacılık sisteminin yapısından da kaynaklanıyor. Global anlamda bütün dünyayı kastediyorum. Geleneksel banka sisteminin kendine özgü, nispeten yavaş, insan merkezli yapısı, yapay zeka entegrasyonunun daha sınırlı olmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf : Betül Abalı/AA

Dönmez, blokzincir teknolojisinin, bu noktada 7 gün 24 saat kesintisiz, aracısız, şeffaf, hızlı bir süreç ve düzen vadettiği için de o boşluğu doldurabilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

Blokzinciri, piyasa trendleri ya da veri analizlerinde, kimlik tespit süreçlerinde, dolandırıcılık girişimlerinin tespitine yönelik yapay zeka destekli izlemeler gibi süreçlerin tamamında kullandıklarını anlatan Dönmez, "Uluslararası kuruluşların raporlarına göre 2025 yılı itibarıyla dünyada kripto ekosistemindeki dolandırıcılık kaynaklı faaliyetler sonucunda uğranılan toplam zararın büyüklüğü 17 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bugüne geldiğimizde yapay zeka izleme programlarıyla yüzde 88'e yakın bir başarı oranıyla bu dolandırıcılığı gerçekleşmeden engelleyebiliyorsunuz. Bunu aktif olarak 2026'nın ilk aylarından itibaren bizzat kullanıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Temmuz 2024'te kripto paralar ve blokzincir konusunda bir yasa çıktığını, bu alanda faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen firmaların lisans almak zorunda olduğunu ifade etti.

"Türkiye stratejik avantaja sahip"

Turkcell Yapay Zeka ve Analitik Çözümler Direktörü Fatih Yiğit de "Yapay Zeka Ekosisteminin 5 Katmanı-Enerjiden Uygulamalara Yapay Zekanın Değer Zinciri" oturumunda yaptığı konuşmada, yapay zekanın enerji, çipler, bulut, modeller ve uygulamalar gibi 5 temel katmandan oluştuğunu belirterek, bu alandaki gelişimin sürdürülebilir ve güvenli enerji arzına doğrudan bağlı olduğunu söyledi.

Yiğit, yapay zeka donanım pazarındaki tekelleşme riskine ve enerji güvenliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin, enerji stabilitesi ve coğrafi konumuyla bu denklemde stratejik bir avantaja sahip olduğunu ifade etti.

Enerjinin artık çok daha büyük bir ihtiyaç, risk ve aynı zamanda çok daha büyük bir fırsat olduğunu belirten Yiğit, "Bunun örneğini yakın zamanda gördüğümüz gibi jeopolitik olaylar ve çevremizdeki üzücü gelişmeler nedeniyle artık enerjinin varlığı ve sürdürülebilirliğinden çok güvenliği konuşulmaya başlanmıştır. Bir merkez kurup enerji sağladığınızda bunu koruyabilmeniz de önem kazanmaktadır. Bu noktada Türkiye'nin gücü ve varlığı, enerji güvenliği ve stabilitesi konusundaki fırsatlar bakımından çok daha yüksek bir yer tutmakta."

değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf : Betül Abalı/AA

"Güçlü yerel Türk alternatiflerine ihtiyacımız var"

Zirvede konuşan Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy de Türkiye özelinde yapay zekanın topluma derinlemesine nüfuz eden bir olgu olduğunu dile getirerek, "Her şey bundan etkileniyor, kültür, yaşam, tarih, siyaset, kullanım biçimleri ve elbette eğitim anlayışları. Artık yapay zekaya gerçekten güveniyoruz ve ona ihtiyaç duyuyoruz. Birçoğumuz, özellikle de genç nesil için bu durum böyle. Gelecek için bu kadar merkezi öneme sahip bir teknolojinin yalnızca yabancı şirketlerin hakimiyetinde olmasının normal olmadığına inanıyoruz. Burada çok daha fazla çeşitliliğe ihtiyacımız var. Daha da önemlisi, güçlü yerel Türk alternatiflerine ihtiyacımız var. Türkiye'nin kültürel ihtiyaçlarını, Türkçe'yi ve Türk iş dünyasının ihtiyaçlarını gerçekten anlayan yapay zekaya, büyük dil modellerine ve araçlara ihtiyacımız var." dedi.

Yandex Türkiye Arama ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sedat Öztürk de yapay zekada rekabet avantajının artık yalnızca en büyük modellere ya da en güçlü altyapılara sahip şirketlerde olmayacağını belirterek, "Asıl rekabet avantajının güçlü abonelik, faturalandırma ve hizmet altyapısına sahip şirketlere ait olacağını düşünüyoruz. Özellikle telekomünikasyon, bankacılık ve diğer tüketici sektörleri bu avantajların büyük bölümüne sahip. İhtiyaç duydukları şey, günlük kullanım senaryolarına uygun, mevcut altyapılarıyla entegre olabilecek gerçek ve kaliteli yapay zeka ürünleri." diye konuştu.

Öztürk, Türkiye'de daha güçlü ve bağımsız bir teknoloji ekosistemi için tüketici odaklı sektörlerle yapay zeka şirketleri arasındaki işbirliklerinin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Türkiye'ye yönelik yapay zeka ürünleri geliştirme konusundaki deneyimimizle bu dönüşümün bir parçası olmaya ve şirketlerimizi desteklemeye hazırız. Türkiye pazarı için özel olarak tasarlanan çözümlerimiz, şirketlerin yapay zeka destekli ürünleri daha kısa sürede hayata geçirmelerine, müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine ve mevcut dağıtım kanallarından daha etkin şekilde yararlanmalarına katkı sağlayabilir." ifadesini kullandı.

Yapay zeka ve elektrikli mobilite geleceğin ulaşımını şekillendirecek

Uber Türkiye Mobilite Genel Müdürü Ludovic Georges de yapay zekanın şirketin gelecekteki büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını belirterek, "Yapay zeka yalnızca arka planda çalışan bir teknoloji ya da kurumsal bir kavram değil. Mühendislerimizin daha yüksek katma değerli inovasyonlara odaklanmasını sağlayan pratik bir hızlandırıcı." dedi.

Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini kaydeden Georges, platformun bugün 40'tan fazla şehirde hizmet verdiğini ve 10 milyondan fazla kişiye ulaştığını ifade etti.

Georges, Uber'in Türkiye'deki büyümesini sürdürürken düzenleyici kurumlarla işbirliğine önem verdiğini, Trendyol Go'nun satın alınmasının ise şirketin teslimat ve hızlı ticaret alanlarına girişinde önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Yapay zeka ile insan uzmanlığını bir araya getirerek daha akıllı ve çevreci şehirler oluşturmayı, aynı zamanda daha fazla ekonomik fırsat yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Georges, Türkiye genelinde kesintisiz mobilite çözümleri sunmak için ilgili kurumlar, düzenleyici otoriteler ve diğer paydaşlarla işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.