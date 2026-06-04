"AI Tomorrow Summit" etkinliğinde yapay zekanın e-ticaret uygulamalarına etkisi ele alındı

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliği kapsamında "Ticaretin Yeni Aklı: Yapay Zeka ile Platform Ekonomisinin Evrimi" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Getir Üst Yöneticisi (CEO) Batuhan Gültakan, yaptığı konuşmada, Getir'in yapay zeka alanında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Son iki yıldır yapay zekanın hızlanmasıyla algoritmaları çok daha iyi ve akıllı şekilde çalışacak hale getirdiklerini belirten Gültakan, "Yapay zeka alanında çok daha iyi gelişeceğiz. Şirketimiz 10 yılda 1 milyardan fazla sipariş teslim etmiş." ifadesini kullandı.

Gültakan, Getir uygulamasında kullandıkları yapay zeka modellerini de anlattı.

"İnsan kaynağını yapay zekaya optimize etmeye çalışıyoruz"

Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş da sitelerini ayda 60 milyondan fazla kullanıcının 580 milyon kez ziyaret ettiğini bildirdi.

Sahibinden.com'un iki iş modeli olduğunu anlatan Ertaş, "Son iki yılda doğal dil modellerinin gelmesiyle yapay zekadaki değişime yetişmek mümkün değil." dedi.

Ertaş, şirket olarak artık lokal çalışacak dil modellerine yöneldiklerini dile getirdi.

Şirkette çalışanlar arasında yapay zekaya uyum için yaptıkları uygulamalara ilişkin bilgi veren Ertaş, şöyle devam etti:

"Katma değerin yüksek olduğu insan kaynağını yapay zekaya optimize etmeye çalışıyoruz. Onları yetkin hale getirmeye bakıyoruz. Eğer olmuyorsa bunu dışardan sağlamaya çalışıyoruz."

Yapay zeka müşteri anlayışını bireysel seviyeye taşıyor

Yemeksepeti CEO'su Oytun Çalapöver ise platformlar için en kritik konulardan birinin, kullanıcının ne istediğini anlamak ve buna göre hareket etmek olduğunu ifade ederek, yapay zekanın kullanıcıların platform içindeki geçmiş davranışlarını, tercihlerini ve etkileşimlerini analiz ederek bu anlayışı derinleştirmek üzerine çalıştığını anlattı.

Çalapöver, yapay zeka sayesinde müşteri ihtiyaçlarının anlaşılması ve buna yönelik çözümlerin sunulması sürecinin artık anlık ve dinamik bir hal aldığını vurgulayarak, "En uygun ve en hızlı fiyata ürün teslim eden bir platform olmak yerine çok daha proaktif ve sürekli kendini optimize eden bir platforma dönüşüyoruz." dedi. Çalapöver, yapay zekanın önümüzdeki 3-5 yıl içinde hem stratejik hem de operasyonel anlamda dünyada ve kendi şirketlerinde büyük bir değişim yaratacağına inandığını söyledi.

"Yapay zeka ve bulut bilişim stratejik bir bütün olarak ele alınmalı"

Trendyol Cloud CEO'su Tevfik Kor da yapay zekanın güvenli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için bulut bilişim altyapısının kritik önem taşıdığını belirtti.

Bulut altyapısını, "enerjinin girdi olarak sağlandığı ve çıktının topluma sunulduğu bir alan" olarak tanımlayan Kor, bu yapının yapay zeka çıktılarının kullanıcılara ulaştırıldığı bir "şehir işletim sistemi" gibi çalıştığını ifade etti.

Kor, bulut altyapılarının yapay zeka teknolojilerinin temelini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka ve bulut bilişim stratejik bir bütün olarak ele alınmalıdır." değerlendirmesini paylaştı.

Yapay zekanın bugün ve gelecekteki başarısının, onu destekleyen bulut altyapılarının güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir şekilde geliştirilip yönetilmesine bağlı olduğunu kaydeden Kor, söz konusu alanın ekonomik, teknolojik ve çevresel boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik, "Yapay Zeka Çağında İş Dünyası: Yeni Oyun Kuralları, Yeni Fırsatlar", "Yapay Zekanın Çoklu Yüzleri" ve "Yapay Zeka Müzik Tarihi ile Dijital Sanatlar ve Simülasyon" oturumlarıyla devam etti.