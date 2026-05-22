Türkiye'nin yapay zeka potansiyeli "AI Tomorrow Summit" ile dünyaya duyurulacak

Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, Ankara'da gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olacağı etkinliğe ilişkin bilgi verdi, yapay zekaya yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Devletler için yapay zekanın 4 başlıkta önemli olduğuna işaret eden Küçükşabanoğlu, bunlardan birincisinin ekonomik büyüme olduğunu söyledi.

Küçükşabanoğlu, devletlerin, yapay zekanın 2030'a kadar oluşturacağı yaklaşık 16 trilyon dolarlık ekonomik pastadan pay almak için çaba gösterdiğine dikkati çekerek, "Çünkü günümüz dünyasında ekonomik olarak güç yarattığınız zaman bu diğer konulara da yansıyor. O yüzden devletler için birinci konu yapay zeka açısından ekonomik büyüme. Yapay zeka çok ciddi bir ekonomik büyüme yaratacak." dedi.

İkinci konunun ulusal güvenlik ve savunma olduğunu ifade eden Küçükşabanoğlu, devletlerin ekonomik büyümeden hemen sonra yapay zekaya ulusal güvenlik ve savunma açısından baktıklarını ve ciddi yatırım yaptıklarını anlattı.

Küçükşabanoğlu, bir diğer başlığın toplumsal ve sosyal politikalar olduğunu belirterek, "Devletler özellikle halklarını, eğitim sistemini, çalışma biçimlerini yapay zekayla yeniden şekillendiriyor." diye konuştu.

Devletlerin toplumsal refah ve sosyal politikalar alanlarında ciddi adımlarına işaret eden Küçükşabanoğlu, bunun içinde eğitimin de yer alabileceğini dile getirdi.

Küçükşabanoğlu, dördüncü konunun da mahremiyet ve etik olduğuna, yapay zekanın artıları olduğu kadar, negatif taraflarının da bulunduğuna dikkati çekti.

Toplumların söz konusu alanda problemler yaşamaya başladığını anlatan Küçükşabanoğlu, devletlerin vatandaşlarının haklarını korumak için mahremiyet ve etik konularında ciddi düzenlemeler yapmaya başladığını kaydetti.

"Yapay zekada ne kadar güçlüyseniz sesiniz o kadar gür çıkıyor"

Küçükşabanoğlu, yapay zeka yarışında ABD ve Çin'in ciddi rekabeti olduğuna dikkati çekerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı seyahatte teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin de heyette yer almasının "Artık diplomasinin de merkezinde yapay zeka var." mesajı olduğunu ifade etti.

Liderlerin ülke ziyaretlerinde yanlarında teknolojik devleri de götürdüğüne işaret eden Küçükşabanoğlu, "Çünkü masada yapay zeka konusunda ne kadar güçlüyseniz o kadar sesiniz gür çıkıyor. Artık 3. Dünya Savaşı'nı konuştuğumuz şu günlerde siper savaşlarını değil siber savaşları konuşuyoruz. Artık teknolojik gelişmelere baktığımız zaman da ilerleyen günlerde sahada ve masada teknoloji ve yapay zeka açısından güçlü ülkelerin daha ön plana çıkacağını görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye dünyadaki ilk 10 ekonomi hedefine ulaşabilir"

Küçükşabanoğlu, yaptıkları araştırmalarda Türkiye'de toplumun yüzde 80,5'inin yapay zekadan haberdar olduğunu söylediğini ifade ederek, "Bu rakam Avrupa'nın çok üzerinde. Katılımcıların yüzde 57,6'sı yapay zekayı kullandığını söylüyor. Bu rakam da Avrupa'nın çok üzerinde. Bunların yüzde 35,3'ü yapay zekayı her gün kullandığını söylüyor. Bu rakamlara baktığınız zaman Türkiye'de özellikle gençlerimizin artık odağında, hayatlarının merkezinde yapay zekayı aldığını görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de bu alanda güzel gelişmeler olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğünün bulunması, Cumhurbaşkanlığına bağlı Siber Güvenlik Başkanlığının, kamu kurumlarında yapay zeka ile ilgili dairelerin, üniversitelerde ilgili bölümlerin kurulmasının sevindirici adımlar olduğunu dile getirdi.

Küçükşabanoğlu, dünyada 1 milyar dolar değerlemesini geçen ve "unicorn", "Turcorn" olarak adlandırılan kuruluşların teknoloji şirketleri olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimizi yapay zekayla donatırsanız, ilgilerini bilgiye çevirip girişimcilikle desteklerseniz Türkiye'den onlarca, yüzlerce yeni Turcornlar çıkabilir. Bunlar çıkarsa Türkiye gerçekten dünyadaki ilk 10 ekonomi hedefine ulaşabilir." diye konuştu.

Dünyada "rekaberlik" diye bir kavram bulunduğunu, bunun da rekabet ederken işbirliği yapmak olduğunu anlatan Küçükşabanoğlu, teknoloji şirketlerinin bu kavrama uygun çalıştıklarını söyledi.

"Türkiye'nin bu konuda hiç geride olmadığını dünyaya göstermeye devam edeceğiz"

Küçükşabanoğlu, AIPA olarak amaçlarının Türkiye'nin yapay zekaya bakışını anlatmak, potansiyelini tüm dünyaya "haykırmak" olduğunu belirterek, "4-5 Haziran'da AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu zirvemizde 'Yeni Çağ, Yeni Sorumluluk' mottosuyla ilerliyoruz. Çünkü yapay zeka çağı diplomatlara, gazetecilere, doktorlara, annelere, çiftçilere, emlakçılara, toplumdaki herkese yeni sorumluluklar yüklüyor. Biz de AI Tomorrow Summit'te 60'tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacımızla ekonomiden eğitime, dış politikadan tarıma kadar bütün konuları değerlendirerek yeni çağda yeni sorumluluklarımızı konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni çağın getirdiği yeni sorumlulukları da konuşacaklarını vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm yapay zeka ilgililerini, bilgilenmek isteyenleri, yapay zekayı takip edenleri 4-5 Haziran'da AI Tomorrow Summit'e bekliyoruz. Zirvemiz hibrit şekilde devam edecek. Otelde, kayıtlı seçkin bir kitle takip edecek ama Türkiye yararlansın diye AI Tomorrow Summit'in online kısmını da açtık. Vatandaşlarımız 'aitomorrowsummit.com/tr/' adresine girerek ücretsiz şekilde kaydolup AI Tomorrow Summit'i takip edebilirler. Çünkü bu konuda Türkiye'nin bilgi birikimini artırması lazım. AI Tomorrow Summit bu konuda hizmet ediyorsa çok mutlu oluruz. 7 ülkeden 17 yabancı konuşmacı geliyor. Sadece Türkiye'deki gelişmeler değil, uluslararası gelişmeleri de hep beraber takip edeceğiz. İlerleyen günlerde de AI Tomorrow Summit'i dünya başkentlerinde yapmaya devam ederek Türkiye'nin potansiyelini, Türkiye'nin bu konuda hiç geride olmadığını bütün dünyaya göstermeye devam edeceğiz."