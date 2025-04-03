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Ekonomi

ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,2 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttı.

Hümeyra Ayaz  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
ABD'nin ticari ham petrol stokları 6,2 milyon varil arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil artışla 439 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 6 milyon 37 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 396 milyon 400 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 237 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 22-28 Mart haftasında 6 bin varil artarak 13 milyon 580 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı da geçen hafta önceki haftaya göre günlük 271 bin varil artışla 6 milyon 466 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 728 bin varil azalışla 3 milyon 881 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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