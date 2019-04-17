Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.75
BIST 100
97,723.62
Altın
1,276.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri açıklamalarda bulunuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

ABD'nin petrol ihracatı geçen yıl yüzde 67 arttı

ABD'de ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varil oldu.

Övünç Kutlu   | 17.04.2019
ABD'nin petrol ihracatı geçen yıl yüzde 67 arttı

Ankara

ABD'de ham petrol ihracatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varile yükseldi.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ABD'nin ham petrol ihracatı yaptığı ülke sayısı 42'ye ulaştı. Bu sayı, 2017'de 37 ülke olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'nin ham petrol ihracatı 2017'de günlük ortalama 1,2 milyon varil seviyesindeyken, geçen yıl yaklaşık yüzde 67 artarak günlük ortalama 2 milyon varile yükseldi.

ABD'nin geçen yıl en çok ham petrol ihracatı yaptığı ülke günlük ortalama 378 bin varille Kanada oldu. Bölge bazında ise en fazla ham petrol ihracatı yapılan yer Asya kıtası oldu.

Ticaret gerginliği olumsuz etkiledi

ABD'nin Çin'e ihraç ettiği günlük ortalama ham petrol miktarı 2018'in ilk yarısında 376 bin varilken, bu miktar geçen yılın ikinci yarısında ise 83 bin varile geriledi.

Söz konusu düşüşte ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliği önemli rol oynadı. Çin'in ABD'den ithal ettiği ham petrolün üzerine geçici gümrük vergisi uygulaması ABD'nin ihracatını olumsuz etkiledi.

ABD'nin Çin'e ham petrol ihracatı geçen yılın ağustos, eylül ve ekim aylarında tamamen durdu. Kasım ve aralık aylarında ise kısmen toparlanma gösterdi.

İhraç yasağı 2015'te kaldırılmıştı

ABD'nin ham petrol ihracatının geçen yıl artış göstermesinde ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,96 milyon varille rekor seviyeye ulaşması etkili oldu.

Ayrıca, geçen yıl ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının, Brent petrolün varil fiyatından 6,13 dolar (yüzde 8,6) düşük olması küresel piyasada ABD'ye önemli avantaj sağladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün 1973'te ABD ve batılı ülkelere uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle, ABD kendi topraklarında üretilen ham petrolün ihraç edilmesini yasaklamıştı. Söz konusu yasak, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Aralık 2015'te kaldırılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

'Türkiye'nin NATO'daki konumunun sorgulanmasına müsaade etmeyiz'

'Türkiye'nin NATO'daki konumunun sorgulanmasına müsaade etmeyiz'

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdü

'Bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz'

AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı

AB, ABD'nin Küba'ya karşı yeni yaptırımlarını kınadı
Trump, Yemen'de Suudi Arabistan'a desteği kesecek tasarıyı veto etti

Trump, Yemen'de Suudi Arabistan'a desteği kesecek tasarıyı veto etti

'Tehdit ve yaptırımlar hiçbir olumlu sonuç vermeyecek'

'Tehdit ve yaptırımlar hiçbir olumlu sonuç vermeyecek'