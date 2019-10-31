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Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,7 milyon varil artış gösterdi.

Gülşen Çağatay   | 31.10.2019
ABD'nin ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,7 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,3) artarak 438,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 490 bin varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,7 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil azalarak 641,7 milyon varil oldu.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 3 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 220,1 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,1 milyon varil düşüş olması yönündeydi.

Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 840 bin varil artışla yaklaşık 6,7 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 356 bin varil düşüşle 3,3 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi ise değişiklik göstermedi. 19-25 Ekim haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,6 milyon varil seviyesinde seyretti.

EIA'nın "Ekim 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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