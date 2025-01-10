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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Olağan Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Ekonomi

ABD'de istihdam geçen yıl aralıkta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 256 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
ABD'de istihdam geçen yıl aralıkta beklentileri aştı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam aralıkta 256 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdam verisinin 164 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, kamu ve sosyal yardım ile perakende ticaret sektörlerinde artış eğilimi gösterdi.

Tarım dışı istihdama ilişkin ekim verisinde yukarı, kasım verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış ekim ayı için 36 binden 43 bine çıkarılırken, kasım için 227 binden 212 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı beklentilerin altında geldi

ABD'de işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta 0,1 puan azalışla yüzde 4,1'e indi. Piyasa beklentileri, işsizlik oranının Kasım 2024'teki gibi yüzde 4,2 olması yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 235 bin kişi azalarak 6 milyon 886 bine geriledi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 62,5 seviyesinde kalmaya devam etti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'te kalırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 35,69 dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazanç, geçen yıl kasımda ise yüzde 0,4 yükselmişti.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının dirençli kaldığına işaret eden verilerin, Fed'e faiz indirimlerine temkinli yaklaşması için alan sağladığını belirtti.

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