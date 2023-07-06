Dolar
26.01
Euro
28.31
Altın
1,913.22
ETH/USDT
1,903.40
BTC/USDT
30,564.00
BIST 100
6,163.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişilik artışla 248 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 239 binden 236 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 kişi azalarak 253 bin 250'ye düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları 24 Haziran ile biten haftada 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 720 bine gerilerken, ocak ayından bu yana en düşük değerine indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Köpek saldırısına uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor
Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi’nde
Samsun'da boğulma vakalarının önüne geçmek için cankurtaranlar tatbikat yaptı
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza

Benzer haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet