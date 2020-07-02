Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Katar'ın başkenti Doha'ya geldi
logo
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Dilara Zengin   | 02.07.2020
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 27 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin azalarak 1 milyon 427 bine düştü. 

Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüşünü sürdüren ancak piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izleyen verinin, geçen hafta 1 milyon 355 bin olması tahmin ediliyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 480 binden 1 milyon 482 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 48 milyon 943 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 117 bin 500 kişi azalarak 1 milyon 503 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 20 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 59 bin kişi artarak 19 milyon 290 bin oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

Benzer haberler

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti

ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

Eski ABD Başkanı Carter'a göre, İsrail'in ilhak girişimi 'toprak gasbı' anlamına geliyor

ABD, kamplardaki Uygurların saçlarını ihraç ettiği şüphesiyle Çinli şirketin mallarına el koydu

ABD, kamplardaki Uygurların saçlarını ihraç ettiği şüphesiyle Çinli şirketin mallarına el koydu
ABD'nin iç savaş döneminin başkentinde konfederasyon heykelleri kaldırılıyor

ABD'nin iç savaş döneminin başkentinde konfederasyon heykelleri kaldırılıyor
Libya diplomasisini yürütecek BM temsilcisi, ABD yüzünden 4 aydır belirlenemedi

Libya diplomasisini yürütecek BM temsilcisi, ABD yüzünden 4 aydır belirlenemedi