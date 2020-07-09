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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 314 bine geriledi.

Dilara Zengin   | 09.07.2020
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi

Washington DC

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine gerileyerek beklentilerin altında bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 99 bin azalarak 1 milyon 314 bine düştü.

Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüşünü sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, geçen hafta 1 milyon 375 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 427 binden 1 milyon 413 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 50 milyon 243 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 63 bin kişi azalarak 1 milyon 437 bin 250'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 27 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 698 bin kişi azalarak 18 milyon 62 bin oldu.

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