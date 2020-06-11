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Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Haziran ile biten haftada 1 milyon 542 bine geriledi.

Dilara Zengin   | 11.06.2020
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 355 bin kişi azalarak 1 milyon 542 bine geriledi.

Önceki haftalara kıyasla düşüş göstermeye devam eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 550 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 877 binden 1 milyon 897 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 44 milyon 470 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 286 bin 250 kişi azalarak 2 milyon 2 bine düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 30 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 339 bin kişi azalarak 20 milyon 929 bin oldu.

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