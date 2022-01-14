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Ekonomi

ABD Başkanı Joe Biden, FED Yönetim Kurulu'na 2'si siyahi 3 aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere 2'si siyahi 3 aday gösterdi.

Ayşe Doğru   | 14.01.2022
ABD Başkanı Joe Biden, FED Yönetim Kurulu'na 2'si siyahi 3 aday gösterdi

Ankara

Biden'ın onay için Senato'ya gönderdiği isimler arasında eski Hazine Bakanı Yardımcısı Sarah Bloom Raskin, Michigan Devlet Üniversitesinden Profesör Lisa Cook ve Kuzey Carolina Davidson College Dekanı Profesör Philip Jefferson yer alıyor.

Senatonun onaylaması durumunda Lisa Cook, 108 yıllık tarihinde FED Yönetim Kurulu'nda görev yapan ilk siyahi kadın, Jefferson da beşinci siyahi Amerikalı olacak.

Cook, ırkçı şiddetin Afrikan-Amerikan icat ve inovasyonlar üzerindeki etkisine dair yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

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