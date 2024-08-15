Dolar
33.64
Euro
36.99
Altın
2,456.43
ETH/USDT
2,536.40
BTC/USDT
56,859.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, yarıştan çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris ile bir seçim mitingine katılarak seçmenlere birlik mesajı verdi.

Hakan Çopur  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Biden, yarıştan çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı Fotoğraf: Mostafa Bassim/AA

Washington

ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Maryland eyaletinde düzenlenen mitingde, hükümetin ilaç fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili firmalarla yaptığı anlaşmayı halka duyurmak için birlikte sahneye çıktı.

Coşkulu bir kalabalığın karşıladığı ikili, sahnede birbirlerine sarılarak seçmenlere birlik mesajı verirken Biden, Harris'in çok başarılı bir başkanlık yapacağını söyledi.

Sadece ilaç fiyatları konusunda değil diğer ekonomi başlıklarında da Harris ile çok çalıştıklarını dile getiren Biden, seçimi kazandıktan sonra Harris'in bu hizmetleri sürdüreceğine inandığını belirtti.

Biden'a desteğinden dolayı teşekkür eden Harris de kendi yönetimlerinde çok başarılı işler yaptıklarını ve ilaç fiyatları konusundaki bu yeni anlaşmanın mimarının Biden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz'da başkanlık yarışından çekildiğini ve başkan adaylığı için Harris'i desteklediğini açıklamıştı.

Aynı hafta adaylığı kabul eden Harris, ön seçimlerde seçilen delegelerin oylarıyla Demokrat Partinin resmi olarak başkan adayı olmaya hak kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı "Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasını yalanlandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var
Çorum'da çıkan anız yangınında yaklaşık 3 bin 500 dekar tarım alanı zarar gördü
İzmir'de orman yangını çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Dağdaki teröristlerin de şehirlerdeki eşkıyaların da nefeslerini kesiyoruz

Benzer haberler

Biden'dan Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek

Biden'dan Venezuela'da yeni seçim yapılmasına destek

Biden, yarıştan çekildikten sonra ilk kez Harris ile mitinge katıldı

Avustralya, ABD ve İngiltere aralarındaki savunma sanayi ihracatını kolaylaştırıyor

Hindistan'ın eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarda kalması için ABD'ye baskı yaptığı iddiası

Hindistan'ın eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarda kalması için ABD'ye baskı yaptığı iddiası
ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık

ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık
Trump ve Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması"nı görüştüğü iddia edildi

Trump ve Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması"nı görüştüğü iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet