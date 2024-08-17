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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, Gazze'de ateşkes için Sisi ve Şeyh Temim ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle ilgili son durumu değerlendirdi.

Hakan Çopur  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Biden, Gazze'de ateşkes için Sisi ve Şeyh Temim ile görüştü

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.

Savett, Biden'ın hem Sisi hem de Şeyh Temim ile görüşmelerinde "Doha'daki ateşkes görüşmelerinde kaydedilen ciddi ilerlemeyi" ele aldığını ve bundan sonraki sürece ilişkin görüşleri kendileriyle paylaştığını aktardı.

Beyaz Saray'dan Biden'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken'ın 17 Ağustos'ta İsrail'e gideceği bildirilmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

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