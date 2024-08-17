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Dünya

Biden: Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli

ABD Başkanı Joe Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde "kayda değer ilerleme sağlandığını" vurgulayarak, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle tüm paydaşlara mesaj verdi.

Hakan Çopur  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Biden: Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli

Washington

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, Doha'daki görüşmelerde taraflar arasındaki makasın kapanmasına yönelik "uzlaştırıcı" bir öneriyi masaya koyduklarını ve bunun bir ateşkes anlaşmasına varılmasına zemin teşkil etmesini umduklarını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı görüştüğü ve bu görüşmelerde 2 günlük müzakereleri ele aldıkları bilgisini veren Biden, görüşmelerde "kayda değer ilerleme sağlandığını" ifade etti.

Kahire'de tarafların haftaya yeniden bir araya geleceğine ve görüşmelere devam edeceğine dikkati çeken Biden, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle ilgili paydaşlara mesaj verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da bölgeye gönderdiğini ifade eden Biden, ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken'ın 17 Ağustos Cumartesi günü İsrail'e gideceği bildirilmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.

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