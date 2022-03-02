Dolar
14.11
Euro
15.69
Altın
1,929.20
ETH/USDT
2,937.90
BTC/USDT
43,734.00
BIST 100
1,986.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

AB, Rusya yaptırımlarının delinmemesi için kriptolara karşı önlem alıyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Yaptırımların kripto varlıklar aracılığıyla aşılması olasılığına engel olmak için tüm tedbirleri hazırladık." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 02.03.2022
AB, Rusya yaptırımlarının delinmemesi için kriptolara karşı önlem alıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların delinmemesi için kripto para birimlerine karşı önlem hazırlığı yapıyor.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları, Rusya-Ukrayna savaşının olası ekonomik etkilerini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan AB Dönem Başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini daha da artırmak ve 27 üye ülke tarafından kararlaştırılan önlemlerin herhangi bir şekilde arkasından dolaşılmasını önlemek için ek tedbirler üzerinde çalışmaya karar verdik." dedi.

Kripto paraların Rusya'ya yönelik finansal yaptırımları aşmak için kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Le Maire, "Özellikle kripto para birimleri veya kripto varlıklar konusunda önlemler alıyoruz." diye konuştu.

Le Maire, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve kurumu tarafından kripto para birimlerine ilişkin özel bir rapor hazırlandığına işaret ederek, "Yaptırımların kripto varlıklar aracılığıyla aşılması olasılığına engel olmak için tüm tedbirleri hazırladık." ifadesini kullandı.

Bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Le Maire, AB üyesi ülkelerin kripto varlıkların Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımları delmek için kullanılmasını önlemek konusunda hemfikir olduğunu anlattı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de, "Kripto para birimleri konusunda yeni önlemler almamız gerektiğine karar verdik." dedi.

Kripto para birimlerinde ve varlıklarında işlem hacminin arttığına işaret eden Dombrovskis, bunlar aracılığıyla yaptırımlardan kaçınma girişimleri olabileceğini söyledi.

Dombrovskis, kripto varlıklar konusunu değerlendireceklerini ve gerekirse buna karşı sıkı tedbirler alacaklarını kaydetti.

Gaz ve elektrik fiyatları yüksek seyredecek

Toplantıda, Avrupa'da enflasyon ve enerji fiyatları konusunun da görüşüldüğünü aktaran Dombrovskis, "Gaz ve elektrik fiyatlarının bu yıl da yüksek kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dombrovskis, AB Komisyonu tarafından enerji alanında hazırlanan yeni planın gelecek hafta açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19, dünyada bunaltı ve depresyonu yüzde 25 artırdı
MEB: Okullar tarafından salgın tedbirlerine uyularak yapılacak sosyal etkinliklere izin verilecek
Sağlık Bakanı Koca: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 952 bin 509'a çıktı

Benzer haberler

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi

Macron, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi

AB, Ukrayna'ya gıda konusunda destek verecek

ABD, Rusların Kiev'e yavaş ilerleyişini kuvvetlerin entegrasyon eksikliğine bağlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi
ABD'den Rusya ve Belarus'a yönelik yeni ihracat kontrolleri

ABD'den Rusya ve Belarus'a yönelik yeni ihracat kontrolleri
Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunun Ukrayna kararının dikkate alınmasını umduklarını söyledi