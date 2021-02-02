Euro
8.61
Dolar
7.15
BIST 100
1,516.45
Altın
1,849.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılıyor.
logo
Ekonomi, Koronavirüs

AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

Avrupa Birliği ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılında yüzde 6,4 daraldı.

Ata Ufuk Şeker   | 02.02.2021
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalırken, 2019'un dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi.

AB ekonomisi, 2020 genelinde yüzde 6,4, Avro Bölgesi ise yüzde 6,8 küçüldü.

GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 4,3, İtalya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,3 daralırken, Almanya'da yüzde 0,1, Belçika'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,4 yükseldi.

Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya’da yüzde 9,1, Avusturya'da yüzde 7,8, İtalya'da yüzde 6,6, Portekiz'de yüzde 5,9, Fransa'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,8, Almanya'da yüzde 3,9 düştü.

İkinci çeyrekte AB yüzde 11,4, Avro Bölgesi yüzde 11,7 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise AB yüzde 11,5, Avro Bölgesi de yüzde 12,4 oranında büyümüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinin Vuhan'daki incelemeleri sürüyor

Benzer haberler

AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

Kovid-19 ile birlikte GSYH'nin modern refah ölçütlüğü yeniden sorgulanıyor

AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı

AB, 'Apple'a vergi borcu' kararında ısrar ediyor

AB, 'Apple'a vergi borcu' kararında ısrar ediyor
AB, Rus ve Çin aşılarının alımına açık

AB, Rus ve Çin aşılarının alımına açık
BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak

BioNTech/Pfizer AB'ye 75 milyon ilave aşı sağlayacak