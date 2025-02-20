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Ekonomi

5 soruda Emlak Konut'un orta gelirlilere yönelik kampanyası

Emlak Konut GYO'nun orta gelirlilere yönelik "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleri sunuluyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
5 soruda Emlak Konut'un orta gelirlilere yönelik kampanyası

Ankara

AA muhabiri, kampanyaya ilişkin merak edilen konuları 5 soruda derledi.

1- Kampanya kapsamında hangi daire seçenekleri sunulacak?

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, istediği seçenekten yararlanabilecek.

2- Kampanyanın ödeme planı ve vade seçenekleri nelerdir?

Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

3- Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?

Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

4- Kampanyaya ne zamana kadar başvurulabilecek?

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

5- Kampanya hangi projeleri kapsıyor?

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.

Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.

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