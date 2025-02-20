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Ekonomi

İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı

İzmir'de endüstriyel makine ve ekipman teknolojilerinin sergilendiği 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, kapılarını açtı.

Fırat Özdemir  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
İzmir'de 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı açıldı Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

İzmir

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace, Türkiye'nin küresel pazarda güçlü olması için yüksek teknolojiye odaklanması gerektiğini söyledi.

İzmir'in, sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin en dinamik kentlerinden olduğunu ifade eden Karace, "Ege Bölgesi'nde hizmet veren 2 binden fazla makine firması bulunuyor. Bu firmaların bir kısmı küçük, bir kısmı orta, bazıları ise büyük ölçekte çalışma gerçekleştiriyor. Sektörümüz açısından fuar önemli." dedi.

Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkanı Mirsad Jasarspahic ise Türkiye'nin olağanüstü fırsatlar sunduğunu, bölgesel ticaret koridorunun kalbinde stratejik konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Yurt içinden ve dışından 110 firmanın katıldığı organizasyonda saç, yüzey işleme, kaynak, kesme teknolojileri, elektrik ve elektronik ekipmanları ve güç aktarım sistemleri gibi alanlarda ürün ve hizmetler sergileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık'ın organize ettiği fuar, 23 Şubat'ta sona erecek.

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