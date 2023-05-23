Dolar
19.85
Euro
21.42
Altın
1,969.08
ETH/USDT
1,851.10
BTC/USDT
27,303.00
BIST 100
4,480.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MEB'in halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, halk eğitimi kurslarından 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

Selma Kasap  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
MEB'in halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı

Ankara

Bakan Özer, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurs ve vatandaşların erişimi ile ilgili son verileri sosyal medya hesabından açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Halk eğitimi kurslarımızda başlattığımız istihdam ve dijitalleşme hamlesinin de büyük katkısıyla 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşımıza ulaştık. Ülkemizin dört bir köşesinde kursiyerlerimize 4 binden fazla kurs sunuyoruz. HEMBA platformumuzla da artık dijital ortamda yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza kurs sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar ve sağanak etkili oldu
Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

MEB'in halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı

MEB'in halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı

Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak

MEB'de görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı

Bakan Özer: Deprem bölgesinde açtığımız kurslardan 340 bin vatandaşımız yararlandı

Bakan Özer: Deprem bölgesinde açtığımız kurslardan 340 bin vatandaşımız yararlandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremlerin ardından bölgeye kaydını tekrar aldıran öğrenci sayısı 82 bin 405 oldu

Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremlerin ardından bölgeye kaydını tekrar aldıran öğrenci sayısı 82 bin 405 oldu
MEB ile ODTÜ Teknokent arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan ETKİM açıldı

MEB ile ODTÜ Teknokent arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan ETKİM açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet