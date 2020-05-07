Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), "Evde üniversite" sloganı ile başlattığı uzaktan eğitim projesinde öğrencilere 100 lira İnternet Destek Bursu verecek.

Muhammed Furkan Güneş   | 07.05.2020
MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek

Mardin

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), "Evde üniversite" sloganı ile başlattığı uzaktan eğitim projesinde öğrencilere 100 lira İnternet Destek Bursu verecek.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla derslerin yüzde 98’inin uzaktan eğitim ile kesintisiz bir şekilde verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Öğrenci odaklı eğitim anlayışımız çerçevesinde öğrencilerimiz ile irtibat hallinde olmaya çalışıyor ve Twitter, Instagram ve e-mail üzerinden tarafımıza göndermiş oldukları sıkıntılara çareler üretmek üzere tüm ekipçe seferber oluyoruz. Bir öğrencimizin bile eğitiminden geri kalmasını istemiyoruz. Uzaktan eğitim derslerine yüzde 100’lük bir katılımın sağlanması için imkanlarımızı son sınırına kadar zorluyoruz."

İnternet paketi alamayan öğrencilere bir defaya mahsus 100 lira İnternet Destek Bursu vereceklerini aktaran Özcoşar, "Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin en geç 10 Mayıs Pazar günü saat 00.00’a kadar İnternet Burs Başvuru Formu'nu elektronik ortamda doldurarak basvurusks@artuklu.edu.tr adresine göndermeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
ABD Başkanı Trump'ın yaverinde Kovid-19 çıktı
Güney Kore'de okulların açılması kararı velileri endişelendirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bine yaklaştı
İngiltere'de Kovid-19 sebebiyle 91 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Benzer haberler

MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek

MAÜ öğrencilere 100 lira 'İnternet Destek Bursu' verecek

Kovid-19 ile mücadeleye omuz verecek araştırmacılar belli oldu

Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yurda dönüşü sürüyor
Mevsimlik tarım işçilerinin 'ekmek yolculuğu' başladı

Mevsimlik tarım işçilerinin 'ekmek yolculuğu' başladı