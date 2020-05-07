Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
99,044.45
Altın
1,695.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince Eğitim Bilişim Ağı'nın açık, EBA TV'nin yayında olacağını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 07.05.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı
Güney Kore Sağlık Bakanlığından Kovid-19 salgınında ikinci dalga uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini geçti
Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölüm riski siyahilerde 4 kat daha fazla

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yaz tatilinde EBA TV yine yayında

EBA 1,2 milyar tıklanma sayısıyla rekorunu güncelledi

Bakan Selçuk Hakkari'deki meslektaşlarıyla buluştu

Türkiye'nin Kovid-19 salgınındaki eğitim stratejisi dünyaya örnek oldu

Türkiye'nin Kovid-19 salgınındaki eğitim stratejisi dünyaya örnek oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sonrasında uyum dersleri başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Salgın sonrasında uyum dersleri başlatılacak
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı

LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı