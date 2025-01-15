Dolar
35.47
Euro
36.69
Altın
2,686.93
ETH/USDT
3,292.50
BTC/USDT
98,970.00
BIST 100
9,676.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Iğdırlı çocuklar geri dönüşümü "Çöp Adam" projesiyle öğreniyor

Iğdır'da hayata geçirilen "Çöp Adam" projesiyle çocuklara geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

Sabri Sarcan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Iğdırlı çocuklar geri dönüşümü "Çöp Adam" projesiyle öğreniyor Fotoğraf: Sabri Sarcan/AA

Iğdır

Iğdır Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmasıyla geri dönüşüm bilincinin öğrencilere aşılanması için "Çöp Adam" projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK'ın Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile desteklenen projenin, Benim Dünyam Çocuk Atölyesi'nde açılışı yapıldı.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, "Dünyamız günden güne daha da kötü hal alıyor. İnsanlar, çevre, yapımız, kültürümüz bozuluyor. Bunun farkında olan bir insan kitlesi var, bu insan kitlesini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bu tür çalışmaların destekçisi olacağımızı her yerde söyledik. Bu, tüm alanlarda güç birliği yaparak mücadele etmemiz gereken bir alan." dedi.

Proje kapsamında çocuk atölyesinde minik öğrencilere ve ailelerine geri dönüşümün önemi, atık materyallerin kullanımı, çevre sorunları ve davranışları gibi konular anlatılacak.

Açılışa, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM ile Gençlik ve Spor ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aileyi merkeze alan bir eylem planını hayata geçirdik
Türk Kızılay Hatay'daki depremzede kadınlar için aşçılık atölyesi düzenledi
Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Benzer haberler

Iğdırlı çocuklar geri dönüşümü "Çöp Adam" projesiyle öğreniyor

Iğdırlı çocuklar geri dönüşümü "Çöp Adam" projesiyle öğreniyor

Atık kumaş ve iplikler öğrencilerin elinde resme dönüşüyor

Türkiye'de yaşayan en küçük baykuşlardan kukumav, Ağrı Dağı'nda görüntülendi

Türkiye'de yaşayan en küçük baykuşlardan kukumav, Ağrı Dağı'nda görüntülendi

Türkiye'de yaşayan en küçük baykuşlardan kukumav, Ağrı Dağı'nda görüntülendi
GEKADER Başkanı Eren'den "2025'te geri dönüşüm sektörüne talep artacak" değerlendirmesi

GEKADER Başkanı Eren'den "2025'te geri dönüşüm sektörüne talep artacak" değerlendirmesi
Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu'da yeni bir kuş türü daha kayda alındı

Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu'da yeni bir kuş türü daha kayda alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet