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Eğitim

Van'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında düzenlenen "2. Kitap Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Van'da kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Van

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin konser verdiği programda konuşan Vali Ozan Balcı, kentte kitap adına güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şu ana kadar 4 milyon kitabı kente kazandırdıklarını ve kitap alımlarının devam edeceğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Van'da çok güzel bir İl Halk ve Bebek-Çocuk Kütüphanesi yapılıyor. Ayrıca çok modern bir kültür merkezi inşa ediyoruz. 11 tane Bebek-Çocuk Kütüphanesi kuruldu. 300 okulumuzun kütüphanesi yeniden tefriş edildi. İlçe kütüphanelerimizi yeni kitaplarla zenginleştirdik. Sadece kütüphane yapmak ve kitap almak yetmez. Bu kitapları okutmamız da gerekiyor. Bunu için etkinlikler yapılıyor. Kitap okumak akademik anlamda başarının yanı sıra hayallerin gerçekleştirilmesini de sağlar. Kitap okuma bir alışkanlık haline getirilmeli ve buna özel bir vakit ayrılmalıdır."

Her öğrencinin bir kütüphanesinin olması gerektiğini vurgulayan Balcı, daha sonra il genelinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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