EKPSS başvuruları yarın sona erecek
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na başvurular yarın sona erecek.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.