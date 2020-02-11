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Eğitim

EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na başvurular yarın sona erecek.

Yıldız Aktaş   | 11.02.2020
EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.

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