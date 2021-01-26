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Eğitim

EKPSS sınav sonucuyla yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

Selma Kasap   | 26.01.2021
EKPSS sınav sonucuyla yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 13-19 Ocak 2021'de yayımlanan 2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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