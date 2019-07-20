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KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 63 bin 149 adayın başvurduğu sınav toplam 150 dakika sürdü.

Burcu Çalık   | 20.07.2019
KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2'inci oturumu sona erdi.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında saat 14.45'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü.

Oturumlara 63 bin 149 aday başvurdu.

Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu yarın düzenlenecek. 56 bin 806 adayın başvurduğu işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki oturumlar saat 10.15'te başlayacak. Pazar günü oturumlarında adaylara toplam 160 dakika süre tanınacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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