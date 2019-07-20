Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Dalsın Kızlar Projesi' ile su altına indiler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış tecrübesi olmayan 40 kadın, Dünya Kadınlar Dalış Günü'nde su altı dünyasının güzelliklerini keşfetti.

Durmuş Genç   | 20.07.2019
'Dalsın Kızlar Projesi' ile su altına indiler

Muğla

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Dalsın Kadınlar Projesi" kapsamında 40 kadın, Marmaris'te bir araya geldi. Marmaris Limanından Cennet Koyuna giden kadınlar, dalış eğitmenleri gözetiminde mavi sulara daldı.

Kadınlar burada dalış tecrübesinin yanı sıra deniz dibindeki atıkları topladı.

Proje yürütücüsü dalış eğitmeni Gaye Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının Türkiye'de kadınların dalışa başlamasını sağlamak olduğunu belirten Dülger, "Yıllardır hayalimiz olan bir işe imza atıp, kadınlarımızın su altına inmelerine önayak olmak istedik. Plastik atıklar ülkemiz ve bütün dünya için büyük bir kanayan yara. Buna da değinmek için deniz altındaki atıkları topladık. Kadınların her şeyin öncüsü olduğuna inandığımız için kadınlarla birlikte plastik atık toplama işini de bu proje çerçevesinde yapıyoruz." dedi.

Proje kapsamında ilk kez dalgıç kıyafetleri ile su altında atık toplayan kadınlar ise çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

'Dalsın Kızlar Projesi' ile su altına indiler

'Dalsın Kızlar Projesi' ile su altına indiler

Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor

Bu yıl yaklaşık 40 bin caretta caretta yavrusu denize ulaşacak

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı tamamlandı

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı tamamlandı
Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü

Fethiye’ye sıçrayan orman yangını söndürüldü
Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı

Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı