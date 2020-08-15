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Eğitim

ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yarın uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

Yıldız Aktaş   | 15.08.2020
ALES adaylarına ÖSYM'den 'saat' uyarısı

Ankara

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ALES/1 adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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