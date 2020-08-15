Öğretmenler mesleki çalışma programını okullarda yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.