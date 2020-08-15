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Eğitim

Öğretmenler mesleki çalışma programını okullarda yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 15.08.2020
Öğretmenler mesleki çalışma programını okullarda yapacak

Ankara

Bakanlıktan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programına ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

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