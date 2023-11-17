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Eğitim

2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

Mehmet Tosun  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
2023-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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