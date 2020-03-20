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Sağlık

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) sonuçları açıklandı.

Yıldız Aktaş   | 20.03.2020
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sonuçları açıklandı

Ankara

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Şubat'ta uygulanan TUS (1. Dönem) ve STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarına ait madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Bu kapsamda, TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 111'inci sorunun "A" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptığı işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.



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