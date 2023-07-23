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Eğitim

KPSS'nin bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığınca bugün gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
KPSS'nin bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün saat 18.15'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

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