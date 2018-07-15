Yankı Erel Wimbledon'da gençlerde şampiyon

Wimbledon'da gençler kategorisi çift erkekler finalinde Yankı Erel ve partneri Virtanen, Mejia-Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

İSTANBUL

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli tenisçi Yankı Erel ile Fin partneri Otto Virtanen, şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın son gününde gençler kategorisi çift erkeklerde final maçına çıkan Yankı Erel ve partneri Virtanen, Kolombiyalı Nicolas Mejia ile Çek Ondrej Styler ikilisiyle karşılaştı.

Bir saat 26 dakika süren mücadelede Yankı Erel-Otto Virtanen ikilisi, rakiplerini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek zafere ulaştı.

Böylece Yankı Erel, gençler kategorisinde grand slam şampiyonluğu yaşayan ilk Türk erkek tenisçi oldu.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan