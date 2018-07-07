Simona Halep üçüncü turda elendi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, üçüncü turda elendi.

anasayfa > spor, dünyadan spor 07.07.2018 Yunus Kaymaz Istanbul

Simona Halep üçüncü turda elendi

İSTANBUL

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan Simona Halep, dünya klasmanında 48. sırada yer alan Tayvanlı Hsieh Su-Wei ile karşılaştı. 

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen ay Fransa Açık'ta yaşayan Rumen tenisçi, 2 saat 20 dakika süren mücadelede rakibine 6-3, 4-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile 12 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko rakiplerini 2-0 mağlup ederek dördüncü tur biletini aldı.

Nadal set vermeden turladı

Tek erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Rafael Nadal, üçüncü tur maçında Avustralyalı Alex De Minaur'u 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. 

5 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro da Fransız Benoit Paire'yi 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.


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