Beşiktaş'tan tatsız prova

Fotoğraf:AA/Aşkın Kıyağan

VİYANA

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden siyah-beyazlılar, Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da yapılan maçta sahaya Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Adriano Correia, Vagner Love, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Jeremain Lens oyuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını 20 Temmuz'a kadar sürdüreceği Avusturya'da 17 Temmuz Salı günü Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Krasnodar ile iki hazırlık maçı daha yapacak.

Muhabir: Aşkın Kıyağan







