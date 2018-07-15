Kırkpınar'da finalin adı belli oldu

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık yarı final karşılaşmasında Ali Gürbüz (solda), rakibi Şaban Yılmaz'a yenildi. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

EDİRNE

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu karşı karşıya gelecek.

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, baş boyu yarı final kura çekimi sonucunda Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu da Serhat Balcı'yla eşleşti.

Baş cazgırlar Şükrü Kayabaş ve "Pele" lakaplı Mehmet Tura'nın manileriyle coşturduğu tribünleri peşrevleriyle selamlayan pehlivanlar, ardından güreşe tutuştu.

Sert el enselere sahne olan Orhan Okulu-Serhat Balcı müsabakasında iki pehlivan da sık sık hakem tarafından uyarıldı. Sert geçen mücadelede Serhat Balcı dudağından yaralandı. Ara verilen karşılaşma, Serhat Balcı'nın sağlık ekiplerince tedavisi sonrası devam etti.

Pehlivanlar normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde Serhat Balcı pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar aldı. Orhan Okulu, paçasını kaptığı rakibini kuleye doğru sürükledi. Yere düşürdüğü rakibinden puanı kapan Orhan Okulu, finale yükseldi.

Şaban Yılmaz kazığı sökerek kazandı

Şaban Yılmaz ile Ali Gürbüz arasındaki güreş de sert geçti. Birbirini tartan ve dalma denemeleri yapan iki pehlivan, uzun süre bu şekilde güreşti.

Ali Gürbüz, rakibi Şaban Yılmaz'ı dış kazık yan paça ile yakaladı. Ali Gürbüz'ün uzun süre ensesine bastırdığı rakibi Şaban Yılmaz, kazığı sökerek rakibinin sırtını yere getirdi.

Karara itiraz edilmesi sonrası kule hakemliği görüntüleri izledi ve Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti.

Er meydanında Türk bayrağı açıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

Güreşlerde görev yapan hakemler ve sporseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, 55 yıllık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı. Bayrağın arkasında da "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankart taşındı.

Yürüyüş boyunca manilerle FETÖ'nün hain darbe girişimi lanetlendi.

Bir cazgırın "Ezanları dindiremezsin. Şanlı bayrağımı indiremezsin. Çanakkale'de, İnönü'de, 15 Temmuz'da bu milleti tankla, tüfekle sindiremezsin. Türkiye tek ses, Sarayiçi tek ses şehitler ölmez." sözlerine, tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tuttu.

Organizasyon, Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek.

