Dolar
41.10
Euro
48.18
Altın
3,477.06
ETH/USDT
4,392.00
BTC/USDT
108,967.00
BIST 100
11,270.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Milli Basketbolcu Adem Bona, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Estonya ile oynanan maçın ardından Riga Arena’da basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi -VTR-
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transferde gündeminde yer alan isimlerden Vaclav Cerny, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Süha Gür  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çek oyuncunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny, geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Çin'de liderlerin eşleri ile bir araya geldi
Orman yangınlarına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde yoğun diplomasi trafiği
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Benzer haberler

Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Vaclav Cerny, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu yarın başlayacak

Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da

Marco Asensio, Fenerbahçe için İstanbul'da
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi yenilgiyle başladı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi yenilgiyle başladı
Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı

Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet